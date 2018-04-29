15:23 | Баскетбол — Евролига

Павел Астахов: "Мы до сих пор не получили никакого ответа из Евролиги по поводу нашей жалобы"

2

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что до сих пор клуб не получил никакого ответа от Евролиги по поводу их жалобы на судейство во время четвертого матча серии 1/4 финала турнира против ЦСКА (1-3). По его словам, всем причастным, включая болельщиков клуба, хотелось бы знать мнение руководства лиги по поводу поведения рефери.

– Да, действительно, мы получили письмо из Евролиги с санкциями, и, разумеется, мы берем на себя полную ответственность и оплатим штрафы, – заявил Астахов. – Но в то же время, мы до сих пор не получили никакого ответа из Евролиги по поводу нашей жалобы. Мы понимаем, что результат матча никто пересматривать не будет. Но игрокам, тренерам, руководству клуба и, главное, болельщиками и всем любителям баскетбола хотелось бы знать мнение Евролиги о последнем эпизоде.

Что это было? Несогласованные действия судейского столика и судейской бригады? Ошибка судьи? Ошибка судейского столика? Может ли судья при "живом мяче" остановить игру? На каких основаниях не был засчитан наш последний мяч, забитый по правилам? К нам поступают тысячи сообщений с подобными вопросами не только из России, но и из Европы. Ведь такая ситуация может произойти в абсолютно любой игре любого уровня соревнований. Считаю, очень важно получить компетентную и профессиональную оценку от специалистов Евролиги, для того чтобы понимать, как действовать в таких ситуациях в будущем.

Кто, в конце концов, важнее на баскетбольной площадке и кто обеспечивает победы – игроки или судьи?

Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Понятно,что мяч не был засчитан потому,что за секунду до того был дан свисток.А вот на кой чёрт было его давать?

16:00

a-2

И не получите. Там Ватутин поработал)

15:56

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!