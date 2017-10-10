Павел Астахов: "Минспорта Турции поможет решить проблему виз для американских игроков"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов подчеркнул, что клуб уже связался с Евролигой по поводу прекращения выдачи американским гражданам виз для въезда в Турцию. Подмосковная команда, в составе которой есть пятеро баскетболистов из США, 24 ноября должна провести в Стамбуле матч с действующим победителем Евролиги "Фенербахче".

– Безусловно, это может стать серьезной проблемой, – сказал Астахов. – У нас достаточно много легионеров с американским гражданством. Сейчас мы пытаемся выяснить, каким образом они могут принять участие в игре с "Фенербахче". Мы уже получили определенные разъяснения от Евролиги, находимся в контакте с российским посольством в Турции. Это вопрос серьезный, находящийся на уровне межгосударственных отношений. Мы как клуб почти ничего не можем сделать, только своевременно прояснить ситуацию и подготовить необходимые документы, чтобы наших американских игроков впустили в страну.

– А что вам сказали представители Евролиги?

– Что данная проблема обозначена и министерство спорта Турции пытается в оперативном порядке решить визовые проблемы для профессиональных спортсменов. Больше пока информации нет. (Антон БАБОШИН)​