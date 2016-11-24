Павел Антипов: "Реал" хлопнул "Барселону", что тут еще говорить"

Форвард УНИКСа Павел Антипов перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" отметил, что о сопернике можно ничего не говорить. Поединок состоится сегодня в Испании. Начало встречи - 23.00 по московскому времени.

- О "Реале" можно в принципе ничего и не говорить, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Антипова. - Команда набрала ход, в 40 очков "Барселону" хлопнула. А мы уже в таком положении, что нас уже приперли к стенке. Нам нечего боятся, надо победить. Единственный способ выиграть - навязать свою игру. Жесткую игру. "Реал" будет играть дома после такой победы, они будут уверены в себе. Единственный шанс победить - командные действия в защите.