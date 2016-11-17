21:52 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Павел Антипов: "Непростительно было промазать столько бросков со штрафной линии"

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Нападающий УНИКСа Павел Антипов после поражения в домашнем матче Евролиги от "Маккаби" (73:74) отметил, что одной из причин неудачи стала слабая реализация штрафных бросков. По словам россиянина, игрокам не удалось преодолеть психологический барьер.

– Непростительно было промазать столько бросков со штрафной линии, – приводит "Р-Спорт" слова Антипова. – Я не забил, другие ребята в концовке… Это играет очень важную роль. Можно посчитать, что было бы, если бы не эти промахи со штрафных. О физических условиях говорить не хочется. Мы все в одинаковом положении. "Маккаби" играл два дня назад, мы играли два дня назад. Почему не забивали? Это психология.

Отметим, что казанцы в матче против "Маккаби" реализовали 9 из 15 штрафных бросков, в то время как израильтяне были точны в 15 попытках из 19.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161117/1112367371.html

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