"Панатинаикос" в овертайме вырвал победу у "Жальгириса"

"Панатинаикос" обыграл "Жальгирис" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Гречесий клуб обогнал литовцев и поднялся на пятое место в таблице.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Реал" (Испания) - "Эфес" (Турция) - 87:68 (20:14, 19:16, 21:17, 27:21)
Р: Дончич (17), Таварес (14), Кэрролл (11), Рейес (10).
Э: Драгич (18), Браун (12).
"Уникаха" (Испания) - "Баскония" (Испания) - 83:85 (21:19, 22:27, 21:21, 19:18)
У: Неводич (19), Шермадини (12), Маккаллум (11).
Б: Тимма (17), Грэнджер (14), Шенгелия (13), Бьюбуа (10).
"Панатинаикос" (Греция) - "Жальгирис" (Литва) - 94:93 ОТ (29:17, 18:20, 12:21, 24:25, 11:10)
П: Денмон (14), Лекавициус (14), Калатес (14), Гист (12), Вуюкас (11), Риверс (10).
Ж: Каваляускас (21), Уайт (17), Пангос (14), Тупан (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/