"Панатинаикос" перед ЦСКА обыграл "Жальгирис"

"Панатинаикос" на своей площадке нанес поражение "Жальгирису" (84:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги. 19 очков набрал защитник хозяев Никос Паппас. Столько же в активе форварда литовцев Брока Мотума.

В другом поединке "Фенербахче" дома одолел "Бамберг" (67:66). Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал защитник турецкой команды Богдан Богданович.

Напомним, что по новым правилам Евролиги всем 16 участникам турнира в рамках регулярного чемпионата предстоит встретиться друг с другом по два раза по круговой системе. Следующим соперником "Панатинаикоса" станет ЦСКА, а "Бамбергу" предстоит встреча с УНИКСом.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Панатинаикос" (Греция) – "Жальгирис" (Литва) – 84:76 (20:15, 17:15, 14:22, 33:24)

П: Паппас (19), Синглтон (13 + 7 подборов), Калатес (13), Бурусис (11).

Ж: Мотум (19), Янкунас (13 + 8 подборов), Лекавичюс (12), Милакнис (11).

"Фенербахче" (Турция) – "Бамберг" (Германия) – 67:66 (18:22, 18:11, 17:18, 14:15)

Ф: Богданович (18), Антич (10), Удо (10 + 7 подборов), Веселы (10).

Б: Миллер (17), Зисис (11), Мелли (5 + 12 подборов).