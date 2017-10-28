"Панатинаикос" одолел "Фенербахче", "Валенсия" разгромила "Уникаху"

"Панатинаикос" обыграл "Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Никос Паппас, набравший 24 очка.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Бамберг" (Германия) - "Баскония" (Испания) - 78:72 (17:17, 18:15, 25:19, 18:21)
Бам: Райт (13), Стайгер (12), Радошевич (12), Ло (11).
Бас: Грэйнджер (17), Бьюбуа (14), Уэртас (12).
"Панатинаикос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция) - 70:68 (19:21, 17:23, 17:11, 17:13)
П: Паппас (24), Калатес (12).
Ф: Веселы (15), Мелли (14), Уонамэйкер (14), Датоме (13).
"Валенсия" (Испания) - "Уникаха" (Испания) - 91:53 (31:11, 26:14, 16:17, 18:11)
В: Грин (19), Абалде (18), Мартинес (14), Дублевич (11).
У: Вачински (15).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/