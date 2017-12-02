"Панатинаикос" обыграл "Уникаху", "Реал" проиграл "Црвене Звезде"

В пятницу вечером состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" на своей площадке уступил "Црвене Звезде" 83:87. Гости прервали 5-матчевую серию поражений на турнире, испанцы проиграли во второй раз подряд.

В другой встрече "Панатинаикос" победил "Уникаху" – 82:71. Греки продлили победную серию до пяти игр кряду, гости проиграли седьмой матч из 10 проведенных.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Панатинаикос" (Греция) – "Уникаха" (Испания) – 82:71 (16:15, 16:20, 22:19, 28:17)

П: Гист (17), Цалатес (16), Риверс (15)

У: Недович (16), Суарес (14), Милосавльевич (12)

"Реал" (Испания) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 83:87 (24:19, 15:27, 19:21, 25:20)

Р: Дончич (20), Кэрролл (12), Томпкинс (10)

Ц: Рочести (18), Вьелица (16), Антич (11)