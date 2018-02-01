Пабло Ласо: "Я крайне разочарован игрой "Реала" в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо отметил, что поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги от ЦСКА (87:93) отметил, что эта игра станет для него уроком на будущее. Испанец провел 500-й матч на посту главного тренера мадридцев.

- Крайне расстроен, разочарован игрой своей команды, - приводит "Р-Спорт" слова Ласо. - В первой четверти мы пропустили 33 очка, мы просто не были в игре. Три четверти дальше мы бились, что-то у нас получалось, но нельзя победить ЦСКА, играя только тридцать минут из сорока. Это поражение станет уроком на будущее для нас.

500 матчей? Конечно, я должен быть рад, эта отметка значит, что я что-то делаю хорошо. Но сейчас не получается радоваться, все мысли об этом поражении от ЦСКА и следующих играх. Я такой человек, который смотрит вперед, а не в прошлое.