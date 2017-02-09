Пабло Ласо: "Реал" одержал над УНИКСом командную победу"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо после матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа (81:77) отметил, что испанцы победили за счет более успешной игры под щитом. Также специалист сообщил, что лучший снайпер и защитник команды Серхио Льюль, набравший в матче два очка, не травмирован.

– Мы медленно начали матч, но затем улучшили игру, – цитирует "Р-Спорт" Ласо. – Во второй части матча получилось все так же. Мы начали не очень хорошо, но затем поймали свою игру, улучшили защиту и атаку. Преимущество на подборе было сегодня ключевым в матче. Это позволило нам контролировать ход игры.

У Льюля нет травмы. Ему не удалось поймать ритм матча, а у нас в резерве хватает игроков, которые готовы подменить любого. Сегодня была командная победа, и меня это очень радует.

Что касается возвращения Хоакина Колома в состав УНИКСа, то мы знаем, насколько он важен для казанцев. Он и Кит Лэнгфорд играли сегодня очень хорошо, поэтому и игра получилась такой сложной для нас.