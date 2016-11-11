23:40 11 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Пабло Ласо: "Поздравляю ЦСКА с победой, но "Реал" мог выиграть"

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Главный тренер "Реала" Пабло Ласо после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (90:91) высказал мнение, что его команда полностью провалила второй период. Также специалист поздравил армейцев с победой.

– Поздравляю ЦСКАс победой, – цитирует пресс-служба Евролиги Ласо. – Начало встречи нам удалось, мы допускали минимальное количество ошибок, но ЦСКА сумел переломить ход игры. Это случилось во втором периоде, который мы полностью провалили, а армейцы извлекли из этого много пользы. Мы сумели остаться в игре, пытались изменить течение матча, но не смогли. Мне грустно, поскольку мы могли выиграть эту встречу. Думаю, мы достойно смотрелись в попытках изменить счет, учитывая то, что ЦСКА – очень хорошая команда.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

вспоминал вспоминал - как веревка у ковбоя называется - точно ! Ласо

23:48 11 ноября

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