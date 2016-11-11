Пабло Ласо: "Поздравляю ЦСКА с победой, но "Реал" мог выиграть"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (90:91) высказал мнение, что его команда полностью провалила второй период. Также специалист поздравил армейцев с победой.

– Поздравляю ЦСКАс победой, – цитирует пресс-служба Евролиги Ласо. – Начало встречи нам удалось, мы допускали минимальное количество ошибок, но ЦСКА сумел переломить ход игры. Это случилось во втором периоде, который мы полностью провалили, а армейцы извлекли из этого много пользы. Мы сумели остаться в игре, пытались изменить течение матча, но не смогли. Мне грустно, поскольку мы могли выиграть эту встречу. Думаю, мы достойно смотрелись в попытках изменить счет, учитывая то, что ЦСКА – очень хорошая команда.