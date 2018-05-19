Пабло Ласо - о победе над ЦСКА: "Это была действительно великая победа"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо поздравил свою команду с победой над ЦСКА в 1/2 финала Евролиги (93:82). По его мнению, игроки проделали отличную работу для выхода в финал.

- Поздравляю своих игроков, это была действительно великая победа, - цитирует пресс-служба лиги Ласо. - Когда вы играете с ЦСКА, нужно сделать много отличных вещей, чтобы выиграть, и я думаю, что все отлично сработали. Во второй половине "Реалу" удалось вернуться в игру. Я очень доволен этой победой, потому что мои игроки проделали отличную работу.