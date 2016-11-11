Пабло Ласо: "Игроков "Реала" не нужно настраивать на матч с ЦСКА"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что в составе армейцев ведущую роль играют Нандо Де Коло и Милош Теодосич. Несмотря на это, по словам испанца, его игрокам необходимо обратить внимание на действия всех соперников.

- В матче против "Галатасарая" мы увидели, что каждый матч Евролиги очень сложный, - приводит пресс-служба "Реала" слова Ласо. - Все команды имеют огромный потенциал. На поединок с ЦСКА мне не нужно настраивать игроков, потому что они сами понимают важность этой встречи. Для того, чтобы победить, мы должны показать свою лучшую игру на протяжении всех 40 минут.

У них есть Теодосич и Де Коло, но не только они сильны. У них очень сильный состав, поэтому москвичи чемпионы. В последней нашей игре в Мадриде мы смогли остановить Де Коло, но не выиграли. Против таких игроков очень трудно защищаться, поэтому все наши игроки должны быть начеку. ЦСКА ведет открытую игру и любит действовать на контратаках. Армейцы могут сделать отрыв в 8 - 10 очков за 40 секунд. Если это происходит в первой четверти, то потом их сложно догнать.