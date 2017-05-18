Овечкин пожелал ЦСКА выиграть Евролигу

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин пожелал ЦСКА успехов в "Финале четырех" Евролиги. Об этом сообщил защитник армейцев Виталий Фридзон. В полуфинале турнира российская команда встретится с "Олимпиакосом". Встреча состоится завтра, начало – в 18.30 по московскому времени.

– Овечкин – один из моих лучших друзей, мы постоянно на связи, – цитирует ТАСС Фридзона. – Он не приедет меня поддержать, так как восстанавливается после сложного сезона в НХЛ, проводит время с семьей. Но мы общались с ним перед поездкой в Стамбул, и он пожелал нам удачи и победы.

У нас нет такого в голове, что "Олимпиакос" непроходим. Все зависит от нас. Мы их хорошо разобрали и знаем, кто там на что способен.