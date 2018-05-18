Отелло Хантер: "ЦСКА ни в чем не уступает "Реалу", надо это доказать на площадке"

Игрок ЦСКА Отелло Хантер поделился своими ожиданиями от полуфинала Евролиги против "Реала". Встреча пройдет в пятницу, 18 мая.

- Эта игра будет отличаться от матча с "Реалом" в регулярном сезоне, потому что за мадридцев сыграет Льюль. Но мы знаем, как играть с "Реалом", а они знают, как действуем мы, - цитирует официальный сайт Евролиги Хантер. - Я хочу быть перед вами честным: у меня есть волнение перед этим матчем, но волнение есть всегда. Не думаю, что "Реал" в чем-то сильнее ЦСКА, однако это превосходство надо доказать на площадке.