Орландо Джонсон: "Панин поймал бросок и уничтожил "Милан"

Защитник УНИКСа Орландо Джонсон назвал Вадима Панина лучшим игроком матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (100:79). Россиянин набрал 18 очков в этой встрече, реализовав 7 из 8 бросков с игры.

– Панин был нашим лучшим игроком сегодня, – цитирует "Р-Спорт" Джонсона. – Он поймал бросок и просто уничтожал "Милан" своими дальними попаданиями. Вадим прекрасно играл в защите, заряжал нас всех своей энергией. Я очень рад за него.

Сегодня мы с первых минут предложили сопернику агрессивный баскетбол, старались выталкивать его от кольца. В некоторых моментах это не удалось, но мы были настолько голодны до победы, что выложились по максимуму.

Наша игра в защите стала ключом к нашей победе сегодня. О последнем месте в Евролиге мы не думаем. Все ребята верят в то, что мы еще выйдем в плей-офф. УНИКС может подняться выше.