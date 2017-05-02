"Олимпиакос" стал соперником ЦСКА в "Финале четырех"

"Олимпиакос" обыграл "Эфес Пилсен" (87:78) в решающем матче 1/4 финала Евролиги. Греческий клуб выиграл серию со счетом 3-2 и в "Финале четырех" станет соперником московского ЦСКА.
Евролига
1/4 финала
"Олимпиакос" (Греция) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 87:78 (25:21, 12:20, 26:17, 24:20)
Счет в серии: 3-2
О: Спанулис (22), Принтезис (14), Бирх (9 + 11 подборов)
Э: Осман (11), Хонекутт (10 + 10 подборов), Браун (10 + 5 подборов)
Helicopter
Самый простой их 3-х. Если выкинуть личку последних лет.
23:59
Веселый Смока
Тяжко будет,самый неудобный соперник
23:44
Don Miguel
Ну вот, нате вам! Сколько тут "спецы" не уверяли, что греки с испанами не хочут ехать на финал в турциях, а оне взяли и поехали. Еще и вместо турков. Теперь бородатого Васю надо как-то утихомиривать. Еще и с Принтезисом, тот тоже не подарок.
23:26
Catarzina
Эта была борьба настоящих мастодонтов победил сильнейший - Олимпиакос
23:21