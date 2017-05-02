23:04 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Олимпиакос" стал соперником ЦСКА в "Финале четырех"

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"Олимпиакос" обыграл "Эфес Пилсен" (87:78) в решающем матче 1/4 финала Евролиги. Греческий клуб выиграл серию со счетом 3-2 и в "Финале четырех" станет соперником московского ЦСКА.

Евролига

1/4 финала

"Олимпиакос" (Греция) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 87:78 (25:21, 12:20, 26:17, 24:20)

Счет в серии: 3-2

О: Спанулис (22), Принтезис (14), Бирх (9 + 11 подборов)

Э: Осман (11), Хонекутт (10 + 10 подборов), Браун (10 + 5 подборов)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Helicopter

Самый простой их 3-х. Если выкинуть личку последних лет.

23:59

Веселый Смока

Тяжко будет,самый неудобный соперник

23:44

Don Miguel

Ну вот, нате вам! Сколько тут "спецы" не уверяли, что греки с испанами не хочут ехать на финал в турциях, а оне взяли и поехали. Еще и вместо турков. Теперь бородатого Васю надо как-то утихомиривать. Еще и с Принтезисом, тот тоже не подарок.

23:26

Catarzina

Эта была борьба настоящих мастодонтов победил сильнейший - Олимпиакос

23:21