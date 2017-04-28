"Олимпиакос" сравнял счет в серии с "Эфес Пилсен"

"Эфес Пилсен" проиграл "Олимпиакосу" (62:74) в четвертом матче 1/4 финала Евролиги. Греческий клуб сравнял счет в серии до трех побед – 2-2. Следующий матч команды проведут 2-го мая. Напомним, что победитель этой пары в полуфинале турнира встретится с ЦСКА.

Евролига

1/4 финала

Четвертый матч

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 62:74 (21:14, 17:21, 16:20, 8:19)

Э: Гранжер (17 + 8 подборов), Браун (9), Данстон (7 + 11 подборов)

О: Спанулис (18), Принтезис (11), Грин (10).

Счет в серии: 2-2