"Олимпиакос" переиграл в гостях "Маккаби"

"Олимпиакос" нанес поражение "Маккаби" из Тель-Авива в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 82:71. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард хозяев Силвен Ландсберг, набравший 17 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция) – 71:82 (13:17, 19:23, 13:18, 26:24)

М: Ландсберг (17), Мекел (12), Радд (11).

О: Грин (16), Принтезис (15), Лойески (15).