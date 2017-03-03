00:24 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Олимпиакос" переиграл в гостях "Маккаби"

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"Олимпиакос" нанес поражение "Маккаби" из Тель-Авива в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 82:71. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард хозяев Силвен Ландсберг, набравший 17 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция) – 71:82 (13:17, 19:23, 13:18, 26:24)

М: Ландсберг (17), Мекел (12), Радд (11).

О: Грин (16), Принтезис (15), Лойески (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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