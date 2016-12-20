23:52 20 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Олимпиакос" одержал победу над "Црвеной Звездой", "Жальгирис" обыграл "Эфес"

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"Олимпиакос" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Црвену Звезду" на своей площадке. В еще одном поединке "Жальгирис" одержал верх над "Эфес Пилсен". Эта победа позволила литовской команде подняться на 13 место в таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 71:84 (13:16, 17:28, 21:22, 20:18)

"Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 73:65 (22:18, 23:16, 11:9, 17:22)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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