"Олимпиакос" одержал победу над "Црвеной Звездой", "Жальгирис" обыграл "Эфес"

"Олимпиакос" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Црвену Звезду" на своей площадке. В еще одном поединке "Жальгирис" одержал верх над "Эфес Пилсен". Эта победа позволила литовской команде подняться на 13 место в таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 71:84 (13:16, 17:28, 21:22, 20:18)

"Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 73:65 (22:18, 23:16, 11:9, 17:22)