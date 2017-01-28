"Олимпиакос" одержал победу над "Бамбергом"

"Олимпиакос" на своей площадке обыграл "Бамберг" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 83:77. Самым результативным игроком встречи стал Василис Спанулис, который набрал 15 очков. Греческий клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, имея 14 побед в своем активе.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) - "Бамберг" (Германия) - 83:77 (24:13, 17:19, 24:24, 18:21)

О: Спанулис (15), Бирх (15), Лоески (13).

Б: Мелли (14), Зисис (13), Миллер (13).