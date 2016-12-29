Огнен Кузмич: "Црвена Звезда" победила ЦСКА, потому что весь матч играла от обороны"

Центровой "Црвены Звезды" Огнен Кузмич после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (78:67) отметил, что команда победила благодаря хорошей игре в обороне. Армейцы потерпели второе поражение подряд в этом турнире, а сербы вышли на восьмую строчку в турнирной таблице.

- Это одна из самых больших побед для нас, - приводит пресс-служба Евролиги слова Кузмича. - Это отличный способ начать новый год. Мы играли от обороны с самого начала и на протяжении всех 40 минут. Это ключевой момент матча. Спасибо нашим фанатам, они придают нам сил.