23:34 29 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Огнен Кузмич: "Црвена Звезда" победила ЦСКА, потому что весь матч играла от обороны"

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Центровой "Црвены Звезды" Огнен Кузмич после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (78:67) отметил, что команда победила благодаря хорошей игре в обороне. Армейцы потерпели второе поражение подряд в этом турнире, а сербы вышли на восьмую строчку в турнирной таблице.

- Это одна из самых больших побед для нас, - приводит пресс-служба Евролиги слова Кузмича. - Это отличный способ начать новый год. Мы играли от обороны с самого начала и на протяжении всех 40 минут. Это ключевой момент матча. Спасибо нашим фанатам, они придают нам сил.

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Материалы REN-TV

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