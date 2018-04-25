Никита Курбанов: "Все матчи плей-офф вышли похожими"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после поражения от "Химок" (73:79) в третьем матче серии плей-офф Евролиги отметил игру соперника в обороне, сказал, что армейцам не хватает травмированных лидеров и сказал, что результат сложился из мелочей.

– "Химки" очень хорошо действовали в обороне, выиграли очень много спорных мячей, – отметил Курбанов. – Ну и атаковали тоже хорошо. Мы порой опаздывали в защите и не реализовали несколько бросков, которые, может, забили бы на домашней арене.

– Это неудачное стечение обстоятельств или есть объективные причины?

– Ну послушайте, "Химки" хорошая команда. Почему-то вопросов не возникает, когда мы у них по 20 очков выигрываем. Понятно, что сейчас они победили, это событие. Но мы извлечем из этого урок и постараемся не допустить поражения в следующем матче.

– Отсутствие травмированных Хайнса и Де Коло сильно ощущалось?

– Естественно, это два игрока стартовой пятерки, которые уже несколько сезонов влияют на игру команды и в нападении, и в защите. Конечно, их нам не хватает в этой серии.

– Вы с "Химками" провели уже седьмой официальный матч в сезоне. Есть еще, чем можно в такой ситуации удивить соперника?

– Думаю, нет. Тут уже результат состоит, грубо говоря, из мелочей – здесь мы не забили, а они забили, там они подобрали мяч, а не мы. В принципе, все три игры были похожими. Это не те встречи, когда мы по ходу регулярного сезона побеждали с преимуществом в 10-20 очков. Здесь плей-офф, и нужно быть готовым к жесткой борьбе. У нас, как и у соперника, один день на подготовку и восстановление перед следующей игрой. (Антон БАБОШИН)