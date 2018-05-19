Никита Курбанов: "В первую очередь ЦСКА проиграл "Реалу" из-за игры в защите"

Форвард ЦСКА​ Никита Курбанов после поражения от "Реала" в 1/2 финала Евролиги (83:92) отметил, что команда проиграла из-за защиты. По его мнению, решающим стал момент в середине четвертой четверти.

- В первую очередь мы проиграли из-за игры в защите, - цитирует "Р-Спорт" Курбанова. - "Реал" забил нам больше 90 очков, это слишком много для "Финала четырех". У нас были провалы. В некоторых моментах мы очень хотели отыграться, совершали неподготовленные атаки. Нам тяжело было догнать "Реал" в третьей и четвертой четвертях. Мы выходили ровным составом, пытались за счет смены не давать "Реалу" легко атаковать. Моментами это получалось, но в целом мы пропустили слишком много.

Я не скажу, что переломный момент был во второй четверти. Мы уходили на перерыв был отрыв "+1". Решающим стал момент в середине четвертой четверти, когда "Реал" сделал рывок, который не позволил подпустить нас ближе. Ключевой момент был в конце. Не скажу, что мы проиграли уже до окончания трех минут. Такого не было. В самом конце стало понятно, когда мы смазали пару атак из-под кольца. На последней минуте можно было понимать, что, скорее всего, нам не удастся догнать "Реал".

Не соглашусь, что нам не хватило дисциплины в нападении. Те, кто организовывал нападение, забили свои очки. Нам больше не хватило игры в защите. Мы давали сопернику вторые шансы, а где-то они забивали легкие мячи. Вся ответственность на нас, мы проиграли.