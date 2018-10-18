Никита Курбанов: "В перерыве в раздевалке ЦСКА было спокойно"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, набравший 13 очков в победном матче Евролиги с турецкой "Дарюшафакой" (79:75), сказал, что в концовке на действия армейцев повлияла усталость, но команда не нервничала, даже проигрывая к середине встречи.

- При отставании в семь очков к перерыву в раздевалке атмосфера была спокойной?

- Да, потому что мы, в принципе, понимали, в чем наши ошибки. У нас еще было время показать, как мы на них отреагировали, и в третьей четверти мы показали именно то, что должны были продемонстрировать в первой половине.

- Какое впечатление произвела "Дарюшафака"?

- Хорошая команда, сбалансированная, атакующая. С ней будет нелегко играть в гостях.

- Почему занервничали в концовке?

- Думаю, это скорее не нервозность, а усталость. Мы немного расслабились, соперники забили. Они старались держать нас в напряжении, несмотря на отставание в счете. Но мы были спокойны. В нападении у нас после перерыва проблем не было, остались вопросы к защите. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Конечно, допускаем ошибки, но стараемся их разбирать и прибавлять с каждым матчем (Антон Бабошин)

Все о Евролиге – здесь.