Никита Курбанов: "Победа над "Уникахой" не была легкой"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов отметил, что команда серьезно подходила к победному матчу Евролиги с "Уникахой"​ (101:76) и выполнила поставленные перед ней задачи.

– Мы знали, что "Уникаха" опасный соперник, и если она поймает свой ритм, то их будет тяжело остановить, – отметил Курбанов. – Но хорошее начало с высоким процентом попадания и агрессивной защитой нас успокоило, и мы уже играли более уверенно. Но не скажу, что победа оказалась легкой. Мы просто вышли на площадку сконцентрированными, и наша игра тому подтверждение. Забили 100 очков, порадовали болельщиков, действовали качественно. Рецепт успеха один – надо больше забивать и хорошо обороняться.

– Вы сами набрали первые семь очков команды. Задавали тон игре?

– Возможно, так получилось. Мы удачно атаковали и это завело ребят, они продолжили в том же духе. Сегодня вся команда атаковала хорошо. Конечно, были и невынужденные потери. Но в целом, думаю, все довольны игрой. Не дали "Уникахе" разбежаться, знали, что они сильны в быстром баскетболе. Задачи, которые стояли перед командой, мы выполнили. (Антон БАБОШИН)