Никита Курбанов: "Олимпиакос" ждал момента, чтобы нанести удар"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после поражения от "Олимпиакоса" в полуфинале Евролиги (78:82) отметил, что в решающие моменты встречи соперник поймал кураж. По мнению баскетболиста, греческий клуб более эмоционально провел поединок.

- Видно было, что "Олимпиакос" поймал легкий кураж, - считает Курбанов. - И мы оказались в роли догоняющих, а инициатива была в их руках. Тяжело, конечно, когда вокруг создается такая атмосфера, все ждут твоего поражения. И когда оно случается, это самое тяжелое. Как сказал наш президент, сегодня большой праздник у многих людей. Возвращаясь к игре, согласен, что у соперника было больше страсти, и они просто ждали нужного момента, чтобы нанести удар. (Антон БАБОШИН)