Никита Курбанов: "Матчи ЦСКА и "Химок" стали настоящим дерби"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, ставший одним из главных героев победного матча Евролиги с "Химками", рассказал о принципиальности соперничества, игре в защите против Алексея Шведа и отметил, что соперник достоин выхода в плей-офф турнира.

– Думаю, "Химки" достойны попадания в восьмерку. Хочется, чтобы еще одна российская команда была в плей-офф. Не удивлюсь, если они пройдут в "Финал четырех" – у них очень хороший состав. Сейчас у них череда травм, но пожелаю им удачи. Тот же Томас Робинсон у них значимая фигура, как в нападении, так и в защите.

– Вас обычно считают мастером разрушения. Но сегодня вы набрали 18 очков. Это неожиданность?

– Нет, в предыдущей встрече с "Химками" много забил. Понимал, что они глубоко страхуют партнеров и при удобном пасе надо атаковать. Надо было только попадать.

– Вы повторили личный рекорд результативности в Евролиге. Для вас это важно?

– Не слежу за этим. Мне это не особо интересно, главное – мы выиграли. Если бы уступили, то эти 18 очков ничего бы не значили. Лучше выделять общую победу, чем мой успех.

– То, что между двумя турами прошло всего два дня, как-то повлияло?

– Мы хорошо знаем "Химки". Хоть у них сильно изменился состав, но мы уже провели с ними две встречи, этого достаточно, чтобы изучить оппонента. У них же тоже была игра позавчера, так что мы находились в равных условиях. Единственное – мы были после выезда. Но на это не стоит ссылаться. Таково расписание. Может, оно и нам не слишком удобно из-за длинных перелетов, но это же самый престижный европейский турнир. Надо подстраиваться.

– Проигрыш "Олимпиакосу" стал дополнительной мотивацией?

– Ну не то чтобы дополнительной, но нам надо было реабилитироваться. В первую очередь, перед болельщиками, потом перед самими собой. Если бы мы потерпели в домашней встрече второе подряд поражение, да еще и от "Химок", это вызвало бы двойной ажиотаж. Поэтому мы сегодня вышли с максимальной концентрацией.

– Почему позволили сопернику отыграть 17 очков отставания и в третьей четверти почти сравнять счет?

– Немного расслабились. А "Химки" выпустили довольно подвижную пятерку. Они часто менялись, а мы не могли поймать ритм в нападении. Они забивали за счет размера, но мы потом нашли, как им противодействовать.

– Можете поставить команде "пятерку" за защиту против Шведа?

– Команде – да. Кори Хиггинс очень здорово отработал. Но мы ведь победили "Химки", а не Шведа.

– В последних матчах Евролиги команде удавалось собирать приличную аудиторию во дворце на Ходынке. Не жаль, что эта встреча прошла в пятитысячном УСК ЦСКА, ведь на нее могло придти гораздо больше зрителей?

– Согласен, но мы здесь зависим от обстоятельств. Уже после выездной игры с "Химками" в Единой лиге было приятно, что наши матчи собирают столько народу. В небольшой паузе мы обсудили этот момент с Лешей Шведом, и он согласился, что игры ЦСКА и "Химок" стали настоящим дерби. Повторюсь, в силу определенных обстоятельств мы не смогли провести этот матч в "Мегаспорте". Думаю, и там зал был бы полон. (Антон БАБОШИН)