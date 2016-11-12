Никита Курбанов: "ЦСКА вовремя вернулся в игру после провала в первой четверти с "Реалом"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом" (91:90) выразил удовлетворение победой. Баскетболист отдал должное сопернику.

– Никто не обещал легкой игры, было понятно, что "Реал" матч этот просто так не отдаст, – приводит "Р-Спорт" слова Курбанова. – Обидно, что немного провалились в третьей четверти, но победа есть победа. Что касается первой четверти, то, скорее всего, мы где-то не успевали в защите, "Реал" много атаковал. Проиграли, прежде всего, борьбу на щите, что и принесло сопернику много очков. У мадридского клуба 12 лидеров в команде, каждый может решить исход матча и набрать более 20 очков. Хорошо, что мы вовремя вернулись в игру после провала в первой четверти.