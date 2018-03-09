Никита Курбанов: "ЦСКА не стоит выбирать соперника, впереди "Фенербахче" и "Олимпиакос"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, после того как красно-синие гарантировали себе преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги, отметил, что пока рано думать о следующем раунде соревнований и будущем сопернике. Сегодня армейцы обыграли "Уникаху" со счетом 101:76.

– У нас такой напряженный график матчей, что нет времени расслабиться и сидеть прогнозировать, с кем будем играть, – сказал Курбанов. – Настраиваться на следующую стадию турнира пока рано. Выбирать соперника себе не стоит. У нас впереди еще матчи с "Фенербахче" на выезде и дома с "Олимпиакосом" – этим двум командам мы уступили, будем на них настраиваться. Впереди еще много работы.

– Зато сегодня команда обеспечила себе преимущество домашней площадки в 1/8 финала. Это важно?

– Думаю, да. Прежде всего, психологически. Начинать серию плей-офф в домашнем зале при своих болельщиках, конечно, лучше. Такие матчи придают уверенности. (Антон БАБОШИН)