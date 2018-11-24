Неманья Гордич: "ЦСКА потрясающая команда, но "Будучность" заслужила победу"

Игрок "Будучности" Неманья Гордич выразил радость по поводу победы над ЦСКА (93:92) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Для армейцев это стало первым поражением в турнире в нынешнем сезоне.

– Это потрясающая победа для нас, – цитирует официальный сайт Евролиги Гордича. – Каждая победа в Евролиге – великое дело, но победа над таким соперником – это нечто особенное. Хочу поблагодарить невероятных болельщиков, которые нас неистово поддерживали. После первой половины в раздевалке мы сказали друг другу, что нам нечего терять, поэтому нужно выйти и сыграть на максимум. Мы сделали это. ЦСКА потрясающая команда, но мы заслужили эту победу.