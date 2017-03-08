Наталья Виеру: "Скио" еще постарается дать бой УГМК"

Центровая команды УГМК Наталья Виеру после первого матча 1/4 финала плей-офф Евролиги со "Скио" (92:47) подчеркнула, что этот результат стал итоговым тщательной работы на тренировках. Спортсменка также отдала должное итальянской команде.

– Это была первая игра стадии плей-офф, – приводит официальный сайт УГМК слова Виеру. – Мы тщательно к ней готовились: отрабатывали свои взаимодействия в защите и нападении. "Скио" – хорошая команда, и я уверена, они нам еще постараются дать бой. Они отлично играют дома.