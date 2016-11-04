Нандо Де Коло: "В ЦСКА все прекрасно знают, что от них требуется"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после победы над "Олимпиакосом" (81:75) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что команда хорошо начала встречу. При этом, по словам француза, армейцам удалось победить за счет того, что они действовали как команда.

– Еще перед игрой знали, что будет тяжелый матч, – приводит официальный сайт Евролиги слова Де Коло. – Думаю, мы хорошо начали встречу, с правильной интенсивностью действовали. И при этом "Олимпиакос" – отличная команда, которая смогла вернуться в игру.

Мы старались сделать работу совместными усилия, вот почему в итоге мы победили. Я стараюсь выложиться по полной для команды. В этом ЦСКА все прекрасно знают, что от них требуется. Все игроки знают свои роли, очень важно играть именно как команда. Так вот, сегодня мне нужно было действовать агрессивно – матч был напряженным.