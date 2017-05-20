Нандо Де Коло: "Удача была на стороне "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после поражения от "Олимпиакоса" в "Финале четырех" Евролиги (78:82) отметил, что решающим моментом стала последняя четверть, которую команда провела плохо. В матче за 3-е место армейцы в воскресенье сыграют с "Реалом".

- Решающий момент - это вся четвертая четверть, - приводят "Известия" слова Де Коло. - Мы мазали раз за разом, а соперники забили, кажется, все свои дальние броски. Удача была на стороне "Олимпиакоса". Почему я так много атаковал в концовке? Тренер дал мне такую установку.