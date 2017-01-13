Нандо Де Коло: "Первые матчи для меня никогда не бывают легкими"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (101:64) отметил, что армейцы должны вернуться в свой победный ритм. В этой встрече француз стал самым результативным игроком, набрав 22 очка. Для него этот матч стал вторым после возвращения в строй.

- Это всего одна игра, - приводит пресс-служба Евролиги слова Де Коло. - У нас была тяжелая неделя. Последние три игры мы играли не так, как от нас этого ожидают. Теперь должны исправить положение и играть намного лучше. Для меня первые матчи никогда не бывают легкими. Вы получаете несколько минут, чтобы вернуться в ритм. Но день за днем я стараюсь играть все лучше.