Нандо Де Коло: "Первая четверть в игре "Барселоной" была решающей"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Барселоной" (85:61) выразил удовлетворение результатом. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко. Отметим, что после первой четверти армейцы вели со счетом 29:4.

– Все решила первая четверть, – приводит официальный сайт Евролиги слова Де Коло. – Да, мы уступили во второй и третьей, но важно то, как мы играли. Командные действия и агрессивность принесли результат в дебюте. Нам нужно продолжать в том же духе.