Нандо Де Коло: "Никто из соперников по Евролиге не преподнесет ЦСКА сюрпризов"

Нападающий ЦСКА Нандо Де Коло в преддверии "Финала четырех" Евролиги отметил, что никто из соперников не сможет удивить московский клуб. Он также добавил, что команда хорошо подготовилась к турниру.

– Это был крайне длинный сезон для нас, мы сыграли очень много матчей при новом формате Евролиги, – приводит "Р-Спорт" слова Де Коло. – Но таким образом мы хорошо подготовились к "Финалу четырех". Мы уже знаем игру соперников по "Финалу четырех", их особенности, и сюрпризов уже никто не преподнесет сейчас.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА встретится с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" – с турецким "Фенербахче".