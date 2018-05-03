Нандо Де Коло: "На площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть"

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с "Химками" и пропустивший остаток четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметил, что многие игроки внесли весомый вклад в успех армейцев. ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 3-1 в серии.

– То, что встречи с "Химки" – дерби, повысило градус соперничества?

– Не думаю. Дерби всегда будет дерби, на какой бы стадии турнира ни состоялось. В плей-офф ценность матчей выше сама по себе.

– Кого можете отметить в своей команде?

– Как я уже сказал, всей команде удалось сплотиться и показать хорошую игру, хотя на площадке не хватало Кайла Хайнса, и я не мог играть. Родригес выглядел хорошо во второй игре. Хиггинс отлично провел всю серию, а в третьем матче вообще был "в огне", хотя мы и уступили. Отелло Хантер здорово смотрелся в роли основного центра. Лео Вестерманн в четвертой игре проявил себя, сделал именно то, что от него хотел тренерский штаб – он был агрессивен, бросал по кольцу. Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Семен Антонов – все они внесли свой вклад. (Антон БАБОШИН)