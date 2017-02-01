14:31 1 февраля | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Нандо Де Коло: "Мне нравится жить в Москве"

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Разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло опроверг слухи о своем желании перебраться в "Барселону". В испанских СМИ появилась информация, что 29-летний француз контактировал с каталонцами по поводу возможного перехода, так как игрока якобы не устраивает жизнь в Москве.

– Несмотря на то что здесь немного холодно, нам нравится жить в Москве, – написал в своем твиттере Де Коло. – Спасибо, что беспокоитесь.

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Материалы REN-TV

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