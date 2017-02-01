Нандо Де Коло: "Мне нравится жить в Москве"

Разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло опроверг слухи о своем желании перебраться в "Барселону". В испанских СМИ появилась информация, что 29-летний француз контактировал с каталонцами по поводу возможного перехода, так как игрока якобы не устраивает жизнь в Москве.
– Несмотря на то что здесь немного холодно, нам нравится жить в Москве, – написал в своем твиттере Де Коло. – Спасибо, что беспокоитесь.
Aunque hace "un poco" de frío 😜 Nos gusta mucho la vida en Moscú. Gracias por preocuparos 😏@mundodeportivo @Vereete https://t.co/gZZs1VA9pC– Nando De Colo (@NandoDeColo) 31 января 2017 г.