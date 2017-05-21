Нандо Де Коло: "Игроки ЦСКА показали профессионализм в матче с "Реалом"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча за 3-е место Евролиги против "Реала" (94:70) отметил, что армейцы продемонстрировали характер в этой игре. По его словам, команда желала большего в "Финале четырех", но была обязана отыграть профессионально.

- Мы играли с характером, - приводит пресс-служба Евролиги слова Де Коло. - Команда хорошо провела матч, потому что мы профессионалы и должны ими оставаться вне зависимости от ситуации. Конечно, это не так игра, в которой мы хотели участвовать. Но мы должны серьезно воспринимать каждый поединок. Это мы показали сегодня.