Нандо Де Коло: "Играть в "Финале четырех" после длинного сезона будет интересно"

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло перед полуфиналом Евролиги с греческим "Олимпиакосом" сказал, что матчи "Финала четырех" обещают быть интересными. Также он оценил игру лидера соперников Василиса Спанулиса.

- Сезон вышел хорошим и сложным, все, кто будет играть в "Финале четырех", попали сюда по праву. Впервые в истории команды, вышедшие в финал, уже все встречались между собой по ходу сезона, и мы знаем всех соперников. Тем интереснее будет - посмотрим, кто что сможет изменить по сравнению с предыдущими матчами.

Конечно, есть разница между хорошими игроками и лидерами. Спанулис очень опытный баскетболист, он точно знает, как действовать в тот или иной момент, когда взять игру на себя. Но баскетбол - командный вид спорта, мы не играем один на один. Можно сказать точно - матч будет тяжелым. (Антон БАБОШИН)