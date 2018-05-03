Нандо Де Коло: "Делаю все, чтобы быстрее восстановиться"

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с "Химками" и пропустивший остаток серии плей-офф, подвел итоги российского дерби. Защитник затруднился сказать, когда именно вернется в строй.

- Как нога? Неплохо, сейчас тренируюсь по индивидуальной программе, - сказал Де Коло "СЭ". - Пока не знаю точно, сколько еще займет восстановление. Мы каждый день оцениваем мое состояние, я делаю все, что от меня зависит.

- Сложно было наблюдать серию с "Химками" со стороны после первого матча?

- Конечно, нелегко. Но раз уж такое случилось, важно быть вместе с командой и сохранять положительный настрой. Я пытался делать именно так. Серия получилась очень трудной, это точно. Каждая игра была упорной, в итоге "Химкам" удалось одержать одну победу. Пусть они и стали восьмыми в "регулярке", но еще раз подтвердили, что плей-офф - особый вид матчей. Что мне понравилось - команда после моей травмы собралась. Посмотрите, как сыграли Серхио Родригес, Кори Хиггинс. Проиграв одну встречу, ребята в следующей предстали единым целым и сделали то, что должны были.

Напомним, в четвертьфинале Евролиги ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 3-1 в серии.(Антон БАБОШИН)