16:46 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Нандо Де Коло: "ЦСКА в матче с "Галатасараем" должен показать командный баскетбол"

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Защитник ЦСКА Нандо Де Коло перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" отметил, что армейцы должны полностью сосредоточиться на своей задаче и показать командную игру. Поединок состоится 9 марта в Москве.

- Это будет еще одна трудная игра в Евролиге, которая для нас очень важна, - приводит пресс-служба турнира слова Де Коло. - Мы должны продолжать делать то, что делали последние пару недель: упорно трудиться и играть как команда. Должны полностью сосредоточиться на наших задачах и показать тот баскетбол, который приносит нам успех.

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Материалы REN-TV

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