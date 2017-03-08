Нандо Де Коло: "ЦСКА в матче с "Галатасараем" должен показать командный баскетбол"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" отметил, что армейцы должны полностью сосредоточиться на своей задаче и показать командную игру. Поединок состоится 9 марта в Москве.

- Это будет еще одна трудная игра в Евролиге, которая для нас очень важна, - приводит пресс-служба турнира слова Де Коло. - Мы должны продолжать делать то, что делали последние пару недель: упорно трудиться и играть как команда. Должны полностью сосредоточиться на наших задачах и показать тот баскетбол, который приносит нам успех.