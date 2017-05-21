Нандо Де Коло: "ЦСКА способен на большее, чем матч за третье место Евролиги". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:14 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Нандо Де Коло: "ЦСКА способен на большее, чем матч за третье место Евролиги"

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Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после поражения от "Олимпиакоса" в "Финале четырех" Евролиги (78:82) отметил, что команда не показала свой максимум. Он также добавил, что игрокам не нужно искать мотивацию на матч за третье место с "Реалом".

– Мотивацию на матч с "Реалом" искать не надо, – цитирует "Р-Спорт" Де Коло. – Должны выйти и показать, что ЦСКА – это одна команда. После поражения от "Олимпиакоса" по-прежнему уверен, что нас "убили" подборы в нападении. Допускать, чтобы соперник совершил 18 подборов на чужом щите в полуфинале Евролиги и рассчитывать при этом на положительный результат, нельзя. Наш состав способен на большее, просто не продемонстрировали свой максимум.

Матч за третье место "Реал" – ЦСКА пройдет сегодня, 21 мая, начало – в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170520/1120708491.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Увы! Но это зависело и от Вас! А Вы, лично, в последние 5 минут выглядели очень бледно!

10:00