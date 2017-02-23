Нандо Де Коло: "ЦСКА сложно выиграть все матчи"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло уверен, что армейцы в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" (93:81) показали хорошую игру. По его словам, красно-синим сложно выигрывать в каждой встрече.

- Мы показали хорошую игру. Мне кажется, команда расслабилась немного во второй четверти, но мы победили, и это главное, - приводит пресс-служба красно-синих слова Де Коло. - ЦСКА сложно выиграть все матчи. Все соперники готовы сражаться.

Сегодняшний матч тому лучшее подтверждение: даже потеряв одного из лидеров, "Маккаби" боролся до конца, а игроки были сконцентрированы. Нам же необходимо продолжать работать.