Нандо де Коло: "ЦСКА проделал отличную работу"

Разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло после победы над "Эфес Пилсен" (98:80) в матче Евролиги отметил, что команде нужно играть сосредоточенно. По словам француза, армейцы должны ежедневно совершенствовать свою игру.

- Нам всегда нужно работать над перехватами, - приводит официальный сайт Евролиги слова Нандо де Коло. - Мы знаем, что нам просто нужно перемещать мяч так, как мы это делали сегодня. Нужно играть сосредоточенно. Мы проделали отличную работу. Начало сезона, впереди долгий и трудный сезон. Мы должны работать каждый день, нам нужно совершенствовать нашу игру. У нас есть команда, в которой каждый может играть. Мы можем разделить друг с другом время - это важно.