Нандо Де Коло: "ЦСКА позволил "Реалу" навязать свою игру"

Разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло после поражения от "Реала" в 1/2 финала Евролиги (83:92) посетовал на ошибки. По его мнению, армейцы не смогли навязать сопернику свой стиль игры.

- Думаю, что мы потеряли свой ритм после того, как повели в 10 очков, и позволили сопернику навязать свою игру, - цитирует пресс-служба турнира Де Коло. - "Реал" – отличная команда, за которую выступают хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию, если не играть серьезно. Во второй половине у нас был хороший импульс, но после допустили ошибки в некоторых важных деталях.