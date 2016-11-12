Нандо Де Коло: "ЦСКА мог обеспечить себе победу и раньше"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло отдал должное сопернику после матча с "Реалом" (91:90) в регулярном чемпионате Евролиги. Француз стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

– Это был непростой матч, но мы были к этому готовы еще до его начала, – цитирует пресс-служба турнира Де Коло. – Мы небрежно начали встречу, но сумели вернуться в игру. Главное, что мы победили. Думаю, мы могли обеспечить нужный результат раньше, но все получилось так, как получилось. "Реал" – отличная команда, так что нам нужно было сохранять концентрацию и просто работать.