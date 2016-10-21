Нандо Де Коло: "ЦСКА контролировал ход матча с "Панатинаикосом"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после победы над "Панатинаикосом" в матче группового турнира Евролиги (81:77) отметил, что его команда допускала много ошибок, но в целом контролировала ход игры. Де Коло стал самым результативным игроков встречи, набрав 20 очков.

- Мы добыли первую домашнюю победу сегодня, не самую красивую и результативную, но все же победу, - цитирует официальный сайт ЦСКА Де Коло. - Перед матчем тренер говорил, что нам необходимо быть сконцентрированными каждую минуту встречи. Мы совершали много потерь, но более-менее контролировали ход игры.