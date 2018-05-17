Нандо де Коло: "ЦСКА хочет вернуть трофей Евролиги в Москву"

Защитник ЦСКА Нандо де Коло в преддверии "Финала четырех" Евролиги против "Реала" отметил, что армейцы рассчитывают выиграть турнир и вернуть трофей в Москву. ЦСКА побеждал в Евролиге в 2006, 2008 и 2016 годах.

"Финал четырех" Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. В другом полуфинале сыграют "Фенербахче" и "Жальгирис".

– Я чувствую себя хорошо и готов сыграть, – цитирует ТАСС де Коло. – Это "Финал четырех" – надо просто быть сфокусированными и верить в свои силы. Хотим вернуть трофей в Москву.